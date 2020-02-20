Anadolu Efes, Bayern Münih deplasmanında

20.02.2020 10:15 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:15

THY Euroleague'de zirvede yer alan Anadolu Efes, 25. haftada deplasmanda Alman ekibi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Ligin ilk yarısında İstanbul'daki maçı Efes 104-75'lik skorla kazanmıştı.

THY Euroleague'in 25. haftasında Anadolu Efes, yarın TSİ 22.30'da deplasmanda Alman temsilcisi Bayern Münih ile karşılaşacak. Euroleague'de 24 haftanın ardından Efes 21 galibiyet, 3 mağlubiyet ile liderlik koltuğunda oturuyor. Münih ise 7 galibiyet, 17 mağlubiyet ile son sırada yer alıyor.

Avrupa arenasındaki 683. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 682 karşılaşmada 385 galibiyet ve 297 yenilgi aldı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Euroleague'de ise 435. karşılaşmasını oynayacak olan lacivert-beyazlılar, bu kupada bugüne kadar oynadığı 434 müsabakada 228 galibiyet ve 206 yenilgi elde etti.

4. RANDEVU

Bayern Münih ile Anadolu Efes, Euroleague'de bugüne kadar 3 kez karşılaştı. Lacivert-beyazlılar söz konusu müsabakaların 3'ünde de parkeden galip ayrılan taraf oldu. Efes, sezonun ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 104-75'lik skorla kazanmıştı.

9 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ VAR

Son olarak evinde CSKA Moskova'ya mağlup olan Efes, bu maçtan sonra oynadığı 9 karşılaşmayı da kazandı. Lacivert-beyazlılar, Alman ekibi karşısında serisini sürdürerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Efes, Bayern maçı ile birlikte üste üste 3 maçını deplasmanda oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Almanya deplasmanın ardından Alba Berlin ve Maccabi Tel Aviv'e konuk olacak.

Ligde Anadolu Efes 87.1 sayı, 33.8 ribaund ve 17.5 asist ortalamalarıyla, Bayern Münih ise 74.1 sayı, 31.3 ribaund ve 16.5 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor.

Anadolu Efes'te Shane Larkin ile Vasilije Micic sakatlıklarından dolayı maçta oynayamayacak.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Kaynak: İHA