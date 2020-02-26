"Anadolu'da Berber Dükkanı Sohbetleri"nin ikincisi Bursa'da gerçekleştirildi

26.02.2020 15:16 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:16

YANINDAYIZ Derneği tarafından Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) iş birliği ve Avustralya Büyükelçiliğinin finansal desteğiyle hayata geçirilen "Anadolu'da Berber Dükkanı Sohbetleri" projesinin ikinci buluşması Bursa'da yapıldı.

TÜRKONFED'ten yapılan açıklamaya göre, Marmara ve İç Anadolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (MARSİFED) desteğiyle Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneğinin (BUİKAD) ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan MARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, Türkiye'nin gelişmiş ülkeler arasında yerini alabilmesi için Türk kadınının çalışma hayatında ve karar mekanizmalarındaki yerinin artarak güçlenmesi gerektiğini belirtti.

Bugün kadınların üçte birinin çalışma hayatına katkı verdiğini aktaran Kaya, şöyle devam etti:

"OECD'nin raporlarına göre, kadın ve erkeklerin iş gücüne katılım oranlarının birbirine yaklaşması durumunda 2030 yılı itibarıyla Türkiye'nin de dahil olduğu tüm OECD ülkelerinin toplam ekonomilerinde yüzde 12'lik bir artış sağlanacağı öngörülmektedir. Özellikle cinsiyet eşitsizliğinde ve cinsiyete dayalı ayrımcılıkla ülkemizin katetmesi gereken çok mesafe vardır. Burada da STK'larımıza önemli görevler düşmektedir. Hem TÜRKONFED hem de MARSİFED olarak toplumsal cinsiyet ve fırsat eşitliği temelinde kadınların ekonomiden siyasete, hayatın her alanın da aktif katılımları için politikalar geliştirerek uygulamasını sağlamayı hedefliyoruz."

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi ve İş Dünyasında Kadın Komisyonu (İDK) Başkanı Reyhan Aktar da gelişmiş bir ekonomi ve gelişmiş bir demokrasiye giden yolun, kadının güçlendirilmesinden geçtiğini vurguladı.

Kadınların iş hayatına katılmasının önünün açılması gerektiğini belirten Aktar, şunları kaydetti:

"Kadınların aile hayatı ile iş hayatı arasında tercih yapmak zorunda olmayacağı mekanizmalara ihtiyacımız var. İşveren maliyetlerinin kadınlar lehine düşürülmesi, kreş teşvikleri, yerel yönetimlerin kreş ve bakım hizmetlerinde düşük maliyetli aktif rol alması, erkeklerin de babalık izni konusunda teşvik edilmesi gibi çalışmalar, kamu, özel sektör ve sivil toplumun bir arada çalışmasını gerektiriyor. Dünya Ekonomik Forumu Cinsiyet Uçurumu Raporu'nda Türkiye, 149 ülke arasında maalesef 130'uncu sırada. Potansiyelimizin sadece yarısını kullanarak bir kalkınma hikayesi yaratmamız mümkün değil. Güçlü kadın, güçlü toplum ve güçlü ekonomi de güçlü demokrasi ve güçlü Türkiye demektir."

Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown ise kadınları ekonomik, siyasi ve kültürel yaşamın tüm yönlerine dahil eden toplumların çok daha enerjik, kapsayıcı, verimli, ekonomik açıdan güçlü ve istikrarlı olduğuna işaret ederek, "Tüm dünyada güçlü ve yetenekli kadınlar yıllardır toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşmak için çalışmaktadırlar. Ancak bu projeyi özel kılan, biz erkeklerin de çözümün bir parçası olmasını sağlamasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından YANINDAYIZ Derneği kurucu üyelerinden Ferhat Boratav, Murat Yeşildere ve Uğur Gürses, "Anadolu'da Berber Dükkanı Sohbetleri" kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliğinin hem kadınlar hem de erkekler için önemine değindi.

Konuşmacılar, interaktif sohbet sırasında salondaki davetlilerin berber aynası karşısında kendileriyle yüzleşti.

Etkinliğin devamında BUİKAD Başkanı Oya Eroğlu'nun moderatörlüğünde "Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde Özel Sektör ve Sivil Toplum" paneli gerçekleştirildi. Panele Erdem Kaya Patent ve Danışmanlık AŞ Genel Koordinatörü Türkan Kaya ve RUMELİSİAD Başkanı Ömer Kumova katıldı.

"Anadolu'da Berber Dükkanı Sohbetleri" projesi martta Ankara, nisanda Konya buluşmalarıyla devam edecek.

Kaynak: AA