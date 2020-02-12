"Ana Arı Yetiştiriciliği" Konulu Eğitim Programı gerçekleştirildi

12.02.2020 10:10 | Son Güncelleme: 12.02.2020 10:10

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Dr. Ali Korkmaz tarafından "Ana Arı Yetiştiriciliği" başlıklı iki oturumluk bir eğitim programı gerçekleştirildi.



Programa Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kilis İl Tarım ve Orman Müdürü Songül Kadıoğlu, Kilis Ziraat Odasından arı yetiştiriciliği ile uğraşan çiftçiler ve akademisyenler katıldı. Rektör Karacoşkun'un açılış konuşmasıyla başlayan programda kürsüye gelen Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden Dr. Ali Korkmaz, ilk oturumda bal arılarının ilginç dünyasına bir gezinti başlığı ile arı çeşitleri, bal yapım aşamaları, bal çeşitleri, arının yaşam evreleri konularında dinleyicilere çeşitli bilgiler verdi. İkinci oturumda "Ana Arı Yetiştiriciliği"nin temel prensiplerinden ve kaliteli bal üretiminin sağlanabilmesi için yapılması gereken çalışmalardan söz eden Dr. Korkmaz, Türkiye'de ana arı yetiştiriciliğinin öneminin bilinmesine karşın, kaliteli bal elde edilmesinde hedeflediği düzeye henüz ulaşamadığını söyleyerek,arı sütüyle bolca beslenen genç ana arıların yetiştirilerek, baldaki verim ve kalitenin arttırılabileceğini vurguladı.



Program sonunda Dr. Ali Korkmaz'a Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun tarafından plaket takdim edildi. Korkmaz ayrıca Rektör Karacoşkun'u makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. - KİLİS

Kaynak: İHA