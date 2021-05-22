Ampute Şampiyonlar Ligi'nde Şahinbey Belediye yenilgisiz finalde
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Ampute Şampiyonlar Ligi'nde Şahinbey Belediye yenilgisiz finalde

Ampute Şampiyonlar Ligi'nde Şahinbey Belediye yenilgisiz finalde
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Şahinbey Belediye GSK, yenilgisiz finale çıktı.

Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Şahinbey Belediye GSK, yenilgisiz finale çıktı. Şahinbey yarın finalde Polonya ekibi Legia Varşova ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Gaziantep'te düzenlenen Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü, son iki maçında Karabağ'ı 5-0, AFC Tbilisi'i ise 9-0 yenerek yenilgisiz finale yükseldi.

Şahinbey-Karabağ maçında mavi-beyazlıların gollerini David Mendes (2), İbrahim Esen ve Rahmi Özcan'ın (2) kaydeti. Takımlar, karşılaşma sonunda Türkiye ve Azerbaycan bayrağı açarak fotoğraf çektirdi.Temsilcimiz, ikinci maçında karşılaştığı AFC Tbilisi takımını ise Fatih Şentürk (3), Rahmi Özcan (2), David Mendes, Kudrat Khudoykulov (2), Richard Openthil'in golleriyle 9-0'lık skorla yendi.Kazananın finale çıkacağı Legia Varşova-Vicenza Calcio maçı ise 1-1 sonuçlandı ve Polonya ekibi averajla ikinci sırada yer alarak finalde Şahinbey'in rakibi oldu.Yarın saat 17.00'de başlayacak final maçı TRT-Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Saat 15.00'te ise Vicenza Calcio ve Karabağ Futbol Kulübü üçüncülük için mücadele edecek.AMPUTE FUTBOL ŞAMPİYONLAR LİGİ İKİNCİ GÜN MAÇ SONUÇLARI Şahinbey Belediyesi GSK-Karabağ FK: 5-0Legia Varşova-AFC Tbilisi: 4-0Vicenza Calcio-Karabağ FK: 4-0AFC Tbilisi-Şahinbey Belediyesi GSK: 0-9Legia Varşova-Vicenza Calcio: 1-1

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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