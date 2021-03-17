Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına devam ediyor
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Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına devam ediyor

17.03.2021 16:57 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:50

Ampute Milli Futbol Takımı, Polonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklarına Antalya'daki üçüncü etap kampında devam ediyor.

Ampute Milli Futbol Takımı, Polonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklarına Antalya'daki üçüncü etap kampında devam ediyor.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde teknik direktör Osman Çakmak yönetiminde gerçekleştirilen kamp, 25 Mart'a kadar sürecek.

Teknik direktör Çakmak, yaptığı açıklamada, geçen yıl planlanan Avrupa Şampiyonası'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniye bu yıla ertelenmesinin kendilerini etkilediğini belirterek, "Biz bu negatif havayı pozitife çevirmek için çalışmalarımıza son gaz devam ediyoruz. Bu süreçte Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın desteklerini asla göz ardı edemeyiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza söz verdik. Dünyada ampute futbol bizden sorulacak. Onun için önce Avrupa Şampiyonası'nda 16 ülke arasında şampiyon olmamız lazım. 2022 Dünya Kupası'nı sonra düşüneceğiz." diye konuştu.

Ampute Milli Futbol Takımı Kaptanı Savaş Kaya da 2017 yılında Avrupa şampiyonluğunu, 2018'de de dünya ikinciliğini elde ettiklerini anımsatarak, "Türk milletinin desteğini boşa çıkartmadan, iyi bir çalışmayla hedefimize ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Kaleci Bülent Çetin ise Avrupa Şampiyonası hazırlıklarının devam ettiğini belirterek, Dünya Kupası'nı da kaldıracak güce sahip olduklarını vurguladı.

Öte yanan, idman sonu 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle üzerinde "Başımız sağ olsun Türkiye'm" yazılı siyah tişörtler giyen futbolcular ile teknik heyet, şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını dile getirdi.

Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına devam ediyor
Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına devam ediyor
Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına devam ediyor
Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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