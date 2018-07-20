Amik Ovası 31 Temmuz'da Suya Kavuşacak"

Devlet Su İşleri (DSİ) Kahramanmaraş 20'nci Bölge Müdürü Sadullah Seven, Orta Ceyhan Menzelet Kılavuzlu Projesi kapsamındaki şantiye işinin bitiş süresinin normalde 14 Kasım 2018 olduğunu ifade ederek, "Hatay'ın su ihtiyacı nedeniyle bunu daha erken aldık. 31 Temmuz itibarıyla ovaya su verilecek." dedi.

AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yaman ve Hacı Bayram Türkoğlu ile AK Parti İl Başkanı İbrahim Güler, çevre ilçelerin belediye başkanlarıyla, Gaziantep Nurdağı mevkisinde DSİ tarafından yürütülen ve Amik Ovası'nın sulama sorununu ortadan kaldıracak Orta Ceyhan Menzelet Kılavuzlu Projesi çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyarette hazır bulunan DSİ Kahramanmaraş 20'nci Bölge Müdürü Sadullah Seven, proje ile ilgili çalışmaların aralıksız devam ettiğini kaydetti.

Kılavuzlu Barajı ve kanalları ile beraber, projenin toplam maliyetinin 3 milyar lirayı bulduğunu vurgulayan Seven, "Bunu bitirdiğimiz zaman 1 milyon 60 bin dönüm alana sulama suyu vermiş olacağız. Şantiyenin bitiş süresi normalde 14 Kasım 2018 idi ancak Hatay'ın su ihtiyacı nedeniyle bunu daha erken aldık. 31 Temmuz itibarıyla ovaya su verilecek." ifadelerini kullandı.

Bu proje ile Amik Ovası'nın suya olan hasretinin sona erdiğini söyleyen Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ise emeği geçen herkese teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu projeye verdiği önemden dolayı teşekkür eden Yayman, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızın vizyonu, perspektifi budur. Dağları delip, 85 kilometre kanalla 20 kilometre de su yatağından, yani 100 kilometrelik bir kanaldan su gelerek Amik Ovası'nın hayali gerçekleşmiş olacak. Ovada sulanmayan bir karış toprak kalmayacak. 3 milyara mal olan ve GAP'tan sonra Türkiye'nin en büyük sulama projesi Hatayımız ve bölgemize hayırlı olsun."