Amerikan Şirketler Derneği Başkanlığı'na Tankut Turnaoğlu seçildi

Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Türkiye) 17. olağan seçimli genel kurul toplantısında yapılan seçim ile Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Procter&Gamble Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Genel Müdürü Tankut Turnaoğlu seçildi.

Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Türkiye) 17. olağan seçimli genel kurul toplantısında yapılan seçim ile Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Procter&Gamble Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Genel Müdürü Tankut Turnaoğlu seçildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell, "Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasındaki temasların güçlü biçimde sürdürülmesi, her iki ülkede refah seviyesinin arttırılmasında büyük önem taşıyor. İkili ticareti etkileyen güçlüklerin bir an önce giderilmesini diliyoruz" dedi.

Turnaoğlu, genel kurul açılış konuşmasında, Türkiye ve ABD arasındaki ikili ekonomik ve ticari ilişkilerde hayata geçirebilecek güçlü bir potansiyel olduğunu vurguladı ve ekledi: "Ticaret ve yatırım, iki ülke arasındaki stratejik ilişkide kilit nitelikte önem taşıyor. İş dünyası olarak iş birliklerimiz yoluyla küresel istikrara ve istihdama sağladığımız katkının, her iki ülke için ekonomik ve ticari alanlarda gelecekte büyük faydalar sağlayacağına inanıyoruz."Türkiye'nin en hızlı büyüdüğü ihraç pazarları arasında yer alan ABD, Türkiye'de 2. en büyük yatırımcı ve Türkiye'nin 4. en büyük ticari ortağı. "İkili ticarette pandemiye rağmen kaydedilen artış ise G7 ülkeleri arasındaki tek örnek olma özelliği taşıyor. İkili ticaret ve yatırımların geliştirilmesinde köprü görevi gören AmCham Türkiye olarak, üyemiz Amerikan şirketleri ile birlikte yeni dönemde de ekonomik iş birliğini destekleyecek her türlü çalışmaya odaklanmayı sürdüreceğiz."Farklı sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda ABD şirketinin Türkiye'yi bölgesel bir merkez olarak konumlandırdığını belirten Turnaoğlu, "Biz de AmCham olarak Yönetim Kurulumuzun seçiminde bu sektörel çeşitliliği ve ABD şirketlerinde üst düzey roller üstlenen kadın-erkek yöneticilerimizin dengeli şekilde temsil edilmesini gözettik" dedi ve şöyle devam etti: "Yönetim kurulumuzda temsil edilen sektörler arasında; hızlı tüketim ürünleri, enerji, havacılık, ilaç ve tıbbi cihaz, gıda, tarım, teknoloji, lojistik, finans, endüstriyel üretim, kimya, turizm, e-ticaret, marka yönetimi/reklam, insan kaynakları, hukuk, mali danışmanlık ve araştırma yer alıyor. Danışma Kurulumuzda da eğlence, sanayi ve ilaç sektörleri bulunuyor. Türkiye'yi global pazarlara taşıyan güç olma ana hedefimize uygun şekilde Türkiye-ABD arasındaki güçlü ekonomik-ticari bağları yansıtan bir yönetim kurulu oluşturduk."AMCHAM TÜRKİYE YÖNETİM KURULU (Asil)1. Tankut Turnaoğlu – Procter & Gamble, Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye ve Kafkasya2. Canan Özsoy – GE, Türkiye Başkanı3. Halük Yalçın – PwC Türkiye, Bölge Kıdemli Ortağı4. Ayşem Sargın – Boeing Türkiye, Genel Müdürü5. İsmail G. Esin – Esin Attorney, Yönetici Ortağı6. İhsan Karagöz – Mondelez International, Türkiye Genel Müdürü7. Ayşegül Aydın – Heidrick & Struggles, Yönetici Ortağı8. Evguenia Stoichkova – Coca-Cola, Avrasya ve Orta Asya İş Birimi Başkanı9. Gözde Güllüoğlu – MSD Türkiye, Genel Müdürü10. Burak Kılıç – UPS, Türkiye Genel Müdürü11. Emre Karter – Citibank A.Ş., Genel Müdür12. Levent Özbilgin – Microsoft Türkiye, Genel Müdürü13. Didem Şekerel Erdoğan – Nielsen IQ, Genel Müdürü14. Ece Aksel – PepsiCo Türkiye, Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü15. Armin Zerunyan – Hilton Türkiye, Bölge Müdürü16. Ayhan Öztürk – Medtronic, TWAL Bölge Başkanı17. Durmuş Topçu – Dow Chemicals, Türkiye ve Orta Asya Başkanı18. Volkan Sözmen – IBM Türkiye, Ülke Genel Müdürü19. Kerim Türe – Moda Nisa, Kurucu ve Yönetici Ortak20. Cem Açık – Pfizer, Genel Müdür21. Burcu Özdemir, TBWA, Yönetim Kurulu BaşkanıAMCHAM TÜRKİYE DENETİM KURULU (Asil)1. Ferruh Basku - Genpact, Türkiye Bölge Lideri2. Benan Arseven – Moroğlu Arseven, Ortak3. Berna Betül Öztürk – Ulusal Faktoring, Genel Müdür Yardımcısı4. Deniz Yurtseven – Metlife Emeklilik ve Hayat, Genel Müdür5. Ece Kaşıkçı – Bristol Myers Squibb, Genel Müdür6. Yasin Beceni – BTS, Yönetici Ortak (Fotoğraflı)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı