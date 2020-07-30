AMASYA Şehit oğlu Emirhan'ın, üniforma isteğini polisler gerçekleştirdi
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AMASYA Şehit oğlu Emirhan'ın, üniforma isteğini polisler gerçekleştirdi

Şehit oğlu Emirhan'ın, üniforma isteğini polisler gerçekleştirdiAMASYA'da polis ekipleri, bayram arifesinde, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan Erdem Diker'in evini ziyaret edip, 5,5 yaşındaki oğlu Emirhan'ın polis üniforması isteğini yerine getirdi.

30.07.2020 15:11 | Son Güncelleme: 30.07.2020 15:29

Şehit oğlu Emirhan'ın, üniforma isteğini polisler gerçekleştirdi

AMASYA'da polis ekipleri, bayram arifesinde, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan Erdem Diker'in evini ziyaret edip, 5,5 yaşındaki oğlu Emirhan'ın polis üniforması isteğini yerine getirdi. Memleketi Tokat'tan İstanbul'a taşınarak PVC işi yaparak geçimini sağlayan Erdem Diker, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında darbecilere karşı koymaya çalışırken şehit oldu. Diker'in, Amasya'daki Merkez İpekköy Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret eden Toplum Destekli Polis ekipleri, şehidin 5,5 yaşındaki oğlu Emirhan'a de polis üniforması hediye etti. Emirhan, polis ekiplerinin bayram arefesindeki sürprizi karşısında, giydiği üniformayla büyük mutluluk yaşadı.

'POLİSLERİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN'

Torununun bayram arifesinde isteğini yerine getiren polis teşkilatına minnettar olduğunu belirten şehidin kayınpederi Osman Hendek (57), 'Damadım 15 Temmuz'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün hain darbe girişimi gecesi Tuzla ilçesi Orhanlı gişeleri üzerinde şehit oldu. Torunum bir önce ki bayramda polislerimiz ziyaretimize geldiğinde kendilerinden polis kıyafeti istemişti. Bu bayram arifesinde de bu isteğini yerine getirerek yavrumuzu sevindirdiler. Polis teşkilatımızın mensuplarına bu duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum' dedi.

'OĞLUM POLİS KIYAFETİNİ GÖRÜNCE ÇOK MUTLU OLDU'

Oğlunu ve kendisini mutlu eden polislere teşekkür ettiğini söyleyen Gülsüm Diker (29) ise, 'Bugün polis abilerim ve ablalarım oğlumun çok istediği polis kıyafetini bayram arifesinde getirerek, bizlere çifte bayram yaşattılar. Bizi zor zamanlarımızda yalnız bırakmayarak, bu duyguyu bizlere yaşatan emniyet teşkilatımızın değerli mensuplarına teşekkür ediyorum. Oğlum polis abileri ve ablalarının getirdiği kıyafeti görünce çok mutlu oldu' diye konuştu.

AMASYA Şehit oğlu Emirhan'ın, üniforma isteğini polisler gerçekleştirdi

Kaynak: DHA

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