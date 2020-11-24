Amasya elmasına Afrika'dan talip çıktı
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Amasya elmasına Afrika'dan talip çıktı

24.11.2020 15:56 | Son Güncelleme: 24.11.2020 16:46

Amasya'nın dünyaca ünlü misket elmasına Batı Afrika ülkesi Gine'den talip çıktı.

Türkiye ziyareti kapsamında Amasya'da bir dizi temaslarda bulunan Gine Ticaret Bakanı Balde Mamadou, ülkesinin Avrupa ülkelerinden satın aldığı çok miktardaki elmaların Amasya'dan alınabileceğini belirtti. Çeşitli işbirliği temaslarında bulunduğu kentte Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'yı ziyaret eden Gineli Bakan Mamadou, "Ülkemiz elmaları İspanya ve Hollanda'dan alıyor. Amasya'dan yetkilileri ülkemize gönderirseniz tanıtımını yapabiliriz" dedi.

"ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ"

Konuğuna teşekkür edip ziyaret anısına hediyeler veren Amasya Belediye Başkanı Sarı ise adı kentle özdeşleşmiş elmanın Afrika pazarına ihracının yanı sıra Gine ve Türkiye arasındaki gelişen iş birliğinin artmasına yönelik üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi.

KESİNCE YILDIZLAŞIYOR

Ortasından yatay kesildiğinde çekirdekleri yıldız şeklini alan ve bir tarafı kırmızı, diğer tarafı yeşil olan coğrafi işaret tescilli Amasya misket elması tadıyla tercih edilen bir meyve olarak biliniyor.
Amasya elmasına Afrika'dan talip çıktı
Amasya elmasına Afrika'dan talip çıktı
Amasya elmasına Afrika'dan talip çıktı
Amasya elmasına Afrika'dan talip çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK

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