Amasya'da tır viyadükten düştü: 1 yaralı
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Amasya'da tır viyadükten düştü: 1 yaralı

16.10.2020 20:59 | Son Güncelleme: 16.10.2020 21:02
Amasya'da tır viyadükten düştü: 1 yaralı

Amasya'da viyadükten düşen tırın sürücüsü yaralandı.

Amasya'da viyadükten düşen tırın sürücüsü yaralandı.

Tokat'tan Samsun'a giden Musa Torun idaresindeki 55 AOA 11 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Helvacı mevkisinde viyadükten düştü.

Kendi imkanlarıyla tırdan çıkan Torun, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Torun'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

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