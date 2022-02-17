'Su'ya büyük indirim: 1 m3 su 1 lira - Haberler
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'Su'ya büyük indirim: 1 m3 su 1 lira

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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'Su'ya büyük indirim: 1 m3 su 1 lira

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'su indirimi' çağrıları üzerine suyun sudan ucuz olduğu kentte 1,20 lira olan içme suyu ücretini 1 liraya indirdiklerini açıkladı.

AMASYA (İHA) - Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ' Su indirimi' çağrıları üzerine suyun sudan ucuz olduğu kentte 1,20 lira olan içme suyu ücretini 1 liraya indirdiklerini açıkladı.

"EN UCUZ SU AMASYA'DA"

Bir yıl önceki fiyatı 2,40 lira olan su ücretini yüzde 50 indirerek 1,20 TL'den sattıklarını hatırlatan MHP'li Başkan Sarı, "Zaten Türkiye'de en ucuz suyu veren bizdik. Talimatlar üzerine bu suyun fiyatını 1 liraya indirdik. En ucuz su faturası Amasya'dadır" dedi.

Son 3 yıldır Ramazan aylarında ve dini bayram günlerinde halkın bütçesine destek olmak için su ücreti almadıklarını hatırlatan Mehmet Sarı, yağışların yüzleri güldürdüğü, bu kış döneminde de kentte ikamet eden üniversite öğrencilerinin su faturalarını belediye olarak karşıladıklarını açıkladı.

(Murat Çelik/ İHA)

'Su'ya büyük indirim: 1 m3 su 1 lira

'Su'ya büyük indirim: 1 m3 su 1 lira

'Su'ya büyük indirim: 1 m3 su 1 lira

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi, Mehmet Sarı, Amasya, su, Ekonomi, Güncel, Haberler

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