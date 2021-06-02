Amasya'da kiraz hasadı başladı
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Amasya'da kiraz hasadı başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin kiraz merkezi, Şehzadeler Şehri Amasya'da kiraz hasadı başladı.

Türkiye'nin kiraz merkezi, Şehzadeler Şehri Amasya'da kiraz hasadı başladı.

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Alpaslan köyünde sezonun ilk kirazları çıktı. Alpaslan köyünde yaşayan 85 yaşında kiraz üreticiliği yapan Osman Öztürk ve Munise Öztürk, hayatını çiftçilikle geçirdiğini ve bu senenin ilk kirazların hasadını yaptıklarını söyledi.

Son yıllarda mevsimlerin değişmesi, Amasya'da yağmurların tam kiraz hasadına denk gelmesiyle kalite düşmesi ihracatı etkiledi. 'Kırmızı Altın' olarak nitelendirilen erkenci kirazın ilk hasadı, Alpaslan köyünde yapıldı. Böylelikle ülkede ilk erkenci kirazı üreten çiftçiler de ürünün bereketini yaşadı. İlk hasat, kiraz üreticisi 85 yaşındaki Osman Öztürk ve Munise Öztürk'ün tarlasında gerçekleşti.

Hasadın ardından açıklama yapan Öztürk, hayatını çiftçilikle geçirdiğini, çocuklarını okutup, memur ettiğini ve yardıma geldiklerini belirterek, "15 senedir kiraz üretimi yapıyorum. Ben de çalışıyorum. Torunlarım var, onlar da geliyorlar. Bazı yılları memnun oluyoruz, bazı yıllar kırağıdan, kıştan kiraz olmuyor. Fiyatlar da kiraz ilk çıktığı zaman iyi oluyor. Sonra biraz düşüyor ama Allah'a şükür emeğimizi alıyoruz" dedi.

Hasat sezonu başlamadan ağaçlarla ilgilenen Osman Öztürk, "Diplerini kazdık, suladık, çapaladık, gübre attık. Şimdi artık toplamaya başladık. Kirazın iyiyse, kaliteliyse 5-10 lira yapıyor. Ama kalitesi yoksa fabrikalık oluyor. Hemen hemen Taşova'da çıkıyor. Köyümüz iklime elverişlidir yani. Başka dağ köylerinden evvel çıkar burada. Zor çalışmak, yapmak. Çiftçilik masrafını ödemiyor. Kırağı haşlarsa emeğin gidiyor bir sene. Ama memur olursan, okursan, gençlikte bir iş sahibi olursan tabi daha rahat ediyorsun. 85 yaşındayım, Allah'a şükür gücüm, kuvvetim yetiyor çalışmaya" diye konuştu. - AMASYA

Amasya'da kiraz hasadı başladı
Amasya'da kiraz hasadı başladı
Amasya'da kiraz hasadı başladı
Amasya'da kiraz hasadı başladı
Amasya'da kiraz hasadı başladı
Amasya'da kiraz hasadı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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