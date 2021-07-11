Amasra'da oteller bayram öncesinde tamamen doldu
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Amasra'da oteller bayram öncesinde tamamen doldu

Amasra'da oteller bayram öncesinde tamamen doldu
Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Haberler | Güncel

BARTIN'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da bulunan otel ve pansiyonlar Kurban Bayramı öncesinde yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

BARTIN'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da bulunan otel ve pansiyonlar Kurban Bayramı öncesinde yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, bayram öncesi ve bayram da dahil günübirlik tatilcilerle birlikte 200 bin turist beklediklerini söyledi. 

Amasra normalleşme döneminde ziyaretçilerin akınına uğramaya başladı. Kurban Bayramı öncesi alınan rezervasyonlarla 5 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonların yüzde 100'ü doldu. İlçe merkezi 6 bin 600 nufuslu Amasra'ya bayram tatilinde günübirlik tatilcilerle birlikte 200 bin turistin gelmesi bekleniyor. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır bütün konaklama tesislerinin dolduğunu belirterek, "Amasra'mız her yıl olduğu gibi bu sene de yoğun bir ziyaretçi trafiğine sahne olacak. Şu anda bayrama 1 hafta var ama bütün konaklama tesislerimiz şimdiden yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Yani yer kalmadı. Tabii yoğun ziyaretçi akını Amasra'nın çevresindeki bütün köylerimizin gerek ev pansiyonculuğu konusunda ivme kazanmasına neden olacak" dedi. 

MAVİ BAYRAKLI İNKUM'A GÜNDE 20-30 BİN TATİLCİ BEKLENİYORBartın'da 3 kilometrelik sahil şeridiyle tek mavi bayraklı plajı olan ve özellikle günübirlik turistlerin akın ettiği İnkum tatil beldesi de ilgi görüyor. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "Daha şimdiden ve Kurban Bayramı tatili süresince Amasra ilçemize gelen misafirlerimiz mutlaka İnkum'a da uğruyor. Şu anda İnkum'da günlük 20-30 bin kişi bekliyoruz. Belediye olarak mavi bayraklı inkum'da bütün tedbirlerimizi aldık. Gelen misafirlerimizin en iyi şekilde ağırlanması için bütün hazırlıklarımızı yaptık" diye konuştu. 

Amasra'da oteller bayram öncesinde tamamen doldu
Amasra'da oteller bayram öncesinde tamamen doldu
Amasra'da oteller bayram öncesinde tamamen doldu
Amasra'da oteller bayram öncesinde tamamen doldu
Amasra'da oteller bayram öncesinde tamamen doldu
Amasra'da oteller bayram öncesinde tamamen doldu
Amasra'da oteller bayram öncesinde tamamen doldu
Amasra'da oteller bayram öncesinde tamamen doldu
Amasra'da oteller bayram öncesinde tamamen doldu
Amasra'da oteller bayram öncesinde tamamen doldu
Amasra'da oteller bayram öncesinde tamamen doldu
Amasra'da oteller bayram öncesinde tamamen doldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar

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