Altıntaş'ta bal ormanı çalışması
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Altıntaş'ta bal ormanı çalışması

17.03.2021 10:12 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:43
Altıntaş'ta bal ormanı çalışması

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, yeni yapılan mesire alanının üst tarafında bal ormanı oluşturma çalışmalarının yapılacağı bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, yeni yapılan mesire alanının üst tarafında bal ormanı oluşturma çalışmalarının yapılacağı bildirildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin'i yeni hizmet binasında ziyaret eden Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "Türkiye'de yıllık 81.000 ton civarında bal üretimi gerçekleşmektedir. Bu üretimin gerçekleşmesinde ormanlar büyük katkı sağlamaktadır. Bununla birlikte, bal üretiminin gerçekleştirildiği sahaların ormanlarla olan ilişkisi, kırsal kalkınma açısından da ayrı bir önem arz etmektedir. Arı yetiştiriciliği genellikle kırsal alanlarda yaşayan nüfusun yaygın uğraş alanıdır. Öte yandan bal üretim ormanları sayesinde arıcılığın gelişeceği ve kırsal alanda gelir artışlarının yaşanacağı öngörülmektedir. Altıntaş ilçemiz mesire alanı üst tarafına, bal üretim ormanı talebimizi Kütahya Orman Bölge Müdürümüz Hasan Keskin'e ilettik. İlçe ekonomimiz için son derece önemli olan bu çalışmayı yakın zamanda başlatmayı hedefliyoruz. Amacımız hayvancılık, tarım, mermer ve sanayi hamlesinin yanında, bal üretimi vasıtasıyla üreticilerimizin daha çok kazanç elde etmesini sağlamaktır" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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