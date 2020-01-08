Altınordu'yu uçuracak sponsorluk

08.01.2020 13:34 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:35

FUTBOLDA alt yaş gruplarında uluslararası turnuvalara en çok katılım gösteren Türk kulüplerinden biri olan Altınordu'ya havayolu firması Corendon Airlines, "Geleceğe Uçuş Sponsoru" oldu. Altınordu'nun Torbalı'daki Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ve Corendon Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer açıklamalarda bulundu. Törene Altınordu CEO'su Barış Orhunbilge ve teknik direktör Hüseyin Eroğlu da katıldı.

Altyapılarından yetişen Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün Avrupa'da forma giydiğini hatırlatan Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, törende, "Bundan sonra da Avrupa'ya mental olarak daha hazır bireyler, futbolcu göndereceğiz. Almanya, Hollanda, Belçika, İspanya ve İtalya'da olmak üzere yılda 25 turnuvaya katılıyoruz. Corendon'un desteğiyle 50 tane turnuvaya katılabileceğiz. Çocuklar yurt dışında oynadıkları her maçta, burada oynadıkları 5 maça bedel bir gelişim kaydediyorlar" dedi.

Kaynak: DHA