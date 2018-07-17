Altınordu'ya Yeni Cenaze Hizmetleri Binası

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu ilçesinde yeni bir cenaze hizmetleri binası için çalışma başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ordu Büyükşehir Belediyesince cenaze hizmetleri ücretsiz yerine getirilerek halkın takdiri kazanılıyor.

Sorumluluk alanında bulunan tüm mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması yürütülüyor.

Altınordu ilçesinde yeni bir cenaze hizmetleri binasını hizmete sunmak için yoğun mesai harcanıyor.

Hizmet kalitesini yükseltmek için kısa bir süre önce ihalesi yapılan Altınordu ilçesi cenaze hizmetleri binası inşaatında önemli bir mesafe alındı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Karapınar Mahallesi'nde çalışmaları devam eden hizmet binasının toplam 3 bin 132 metrekarelik arsa alanı ve bin 205 metrekare de inşaat alanına sahip olduğunu belirterek, "Karşılama alanı da bulunan proje kapsamında 6 gasilhane, taziye odası, morglar, idari birimler ve toplantı odası yer alıyor. Altınordu ilçemizde hayata geçirilecek yeni hizmet binamız ile cenaze hizmetlerimizin kalitesini daha da artırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yürütülen bu çalışmalarla hem kültürün, hem de inancın bir gereğinin yerine getirildiğini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Belediyecilik, doğumdan ölüme kadar vatandaşın hayatını kolaylaştıran ve onu rahat ettiren hizmetlerin genel adıdır. Cenaze sahiplerinin talep etmesi durumunda cenazenin defnedilmesiyle ilgili her türlü işlem Büyükşehir Belediyemiz tarafından yerine getirilmektedir. Cenaze defin işlemlerinde Büyükşehir Belediyemiz, cenazenin tüm malzemelerini temin ederek yıkama ve nakil işlemlerini yerine getirmekte ve bu hizmetlerden hiçbir ücret talep etmemektedir. Vatandaşlarımızın yalnızca sevinçlerini değil, üzüntülerini de hep birlikte paylaşıyoruz. Verdiğimiz her hizmet, halkımızın hayır dualarıyla birleşirse bundan büyük mutluluk ve gurur duyarız."