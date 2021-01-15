Altınordu'ya gurbetçi takviye
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Altınordu'ya gurbetçi takviye

15.01.2021 10:12 | Son Güncelleme: 15.01.2021 10:17
Altınordu'ya gurbetçi takviye

Altınordu Futbol Akademisi'ne (ALFA) Fransa'nın Saint Etienne takımından 1.5 yıl önce gelen 2002 doğumlu Kenan Fakılı, profesyonel sözleşme imzaladı.

Altınordu Futbol Akademisi'ne (ALFA) Fransa'nın Saint Etienne takımından 1.5 yıl önce gelen 2002 doğumlu Kenan Fakılı, profesyonel sözleşme imzaladı. Futbola başladığı Saint Etienne'de 7 yıl forma giyen ve yaklaşık 1.5 senedir Altınordu altyapısında futbol eğitimi alan Kenan, kanat forvet pozisyonunda görev yapıyor. Gurbetçi oyuncunun imza törenine ALFA Direktörü Halit Eroğlu ile Eğitim Direktörü Hande Özel katılırken, baba Taner Fakılı, kardeş Dilhan Fakılı ve kuzen Celal Doğan da eşlik etti.

ALFA Direktörü Halit Eroğlu, "Bir yandan emek verdiğimiz gençlerin profesyonel sözleşme imzalamaları ve diğer yandan da A takıma yükselmeleri bizler için gurur verici. Şimdi artık Kenan'ın önünde çok daha zorlu bir yol var. Her zamankinden fazla çalışmalı ve istemeli ki o yolu da başarılı bir şekilde yürüsün" dedi.

Eğitim Direktörü Hande Özel de Kenan Fakılı'yı yetiştiren ailesine ve ALFA teknik ekibine teşekkür ederek, "Bir gencin profesyonel kariyerinin başlangıcına tanıklık etmek çok değerli" yorumu yaptı. 

 


Altınordu'ya gurbetçi takviye

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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