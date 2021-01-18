Altınordu'nun amigo başkanı İlyas Gönen

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, kulübün eski başkanlarından İlyas Gönen'i unutmadı. Pandemi öncesinde iç saha maçlarında tribünde yerini alarak bando eşliğinde söylettiği marşlarla seyircileri coşturan ve "Amigo Başkan" lakabıyla anılan İlyas Gönen, kulübün resmi internet sitesinde yer alan röportajıyla kırmızı-lacivertli renklere olan sevdasını anlattı. İzmir temsilcisinde üç dönem başkanlık görevini üstlenen 65 yaşındaki İlyas Gönen, "Müslümanım, Türk'üm ve Altınordulu'yum. Ben kendimi böyle anlatırım. İlk söylediğim heceler Altınordu, çünkü Basmane doğumluyum. Kendimi Altınordu'ya adanmış bir hayatın içinde görüyorum" dedi.

"Çocuklarıma bırakacağım tek miras Altınordululuk, gerçek bir hazine" diyen İlyas Gönen, "Amatöre düştüğümüz kabus gibi geçen yıllar da oldu, küllerinden doğup şampiyonluk sevinci yaşadıklarımız da. Artık işi profesyoneller yönetince biz de bir Altınordu sevdalısı olarak eski başkanlık apoletlerimizi çıkardık, bu kez tribünde birleştirici rol oynadık, eski deyimle amigoluk yaptık, yapıyoruz. Bir kahve markam var, tescilli. Hiç kullanmadım. Çocuklarıma da vasiyetim var. Onu kulübüme devretmeyi düşünüyorum, ileride belki bu marka ile bir kahve tadım zinciri oluşturulur, elde edilen kaynaklar da sisteme katkı sağlar" diye konuştu.

GENÇLERİMİZE GÜVENİYORUZ

İlyas Gönen röportaja şöyle devam etti: "A takımımızdan yetişip, Altınordu'muzu Avrupa ve Süper Lig'de temsil eden çocuklarımıza selam olsun. Cengiz Ünder, Başakşehir'e imza attığı gün geldi bu dükkana. Sakızlı kahvemizi içti. Ona Altınordu'yu bir kez daha anlattık, ağabey tavsiyelerimizi yaptık. Şimdi Çağlar kardeşimizle Premier Lig'de. Sağ olsunlar her başarılarıyla gururlandırdıkları insanlar var. Bizim Barcelona'dan, Real Madrid'den farkımız yok. Dünya bizi tanımaya başladı. Altınordu, İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu sloganıyla, çocuklarımıza her türlü eğitimi vermesiyle bana göre şu anda Türk sporunda liderdir. Biz hepsi pırlanta olan gençlerimize, takımımıza çok güveniyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı