Altınordu 4 genç futbolcusuyla sözleşme imzaladı
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Altınordu 4 genç futbolcusuyla sözleşme imzaladı

Altınordu 4 genç futbolcusuyla sözleşme imzaladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye'nin futbolcu fabrikası haline gelen TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu 4 genç futbolcusuyla profesyonel sözleşme imzaladı.

Türkiye'nin futbolcu fabrikası haline gelen TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu 4 genç futbolcusuyla profesyonel sözleşme imzaladı.

Altınordu Futbol Akademisi'nde eğitimlerini başarılı şekilde sürdüren gençlerle ile profesyonel sözleşme imzalamaya devam edilirken son olarak U19 ve18 takımı oyuncuları Hasan Berat Kayalı, Arda Kırgıl, Furkan Yöntem ve Muhammet Zişan Turan da profesyonel sözleşmeye imza attı. Sporcular, Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde düzenlenen imza töreniyle kariyerlerinin ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı.

İmza töreninde, ALFA İdari Direktörü Hande Özel ve ALFA İdari İşler Şefi Ahmet Furkan Can da sporcuların sevinçlerine ortak oldu.


Altınordu 4 genç futbolcusuyla sözleşme imzaladı
Altınordu 4 genç futbolcusuyla sözleşme imzaladı
Altınordu 4 genç futbolcusuyla sözleşme imzaladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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