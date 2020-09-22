Altının kilogramı 470 bin 300 liraya geriledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Altının kilogramı 470 bin 300 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 470 bin 300 liraya geriledi.

Altının kilogramı 470 bin 300 liraya geriledi
22.09.2020 16:43 | Son Güncelleme: 22.09.2020 16:46

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 470 bin 300 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 456 bin lira, en yüksek 470 bin 710 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,08 azalışla 470 bin 300 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 335 milyon 921 bin 801,78 lira, işlem miktarı ise 2.889,16 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 395 milyon 146 bin 268,21 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Nil Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası Borsası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 470.700,001.921,35
En Düşük 456.000,001.900,50
En Yüksek470.710,001.917,60
Kapanış470.300,001.906,00
Ağırlıklı Ortalama 464.160,421.906,41
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.395.146.268,21
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.889,16
Toplam İşlem Adedi114

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Muharrem İnce Angela Merkel Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Fahriye Evcen Seren Serengil
Spor Tisserand Fatih Terim Mbaye Diagne Eddie Newton Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Adana Çocuk Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Altının kilogramı 470 bin 300 liraya geriledi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.9.2020 16:58:31. #1.15#
title