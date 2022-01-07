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Altının gram fiyatı 797 lira seviyesinden işlem görüyor

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 797 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.309 lira, cumhuriyet altını da 5.347 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüş ve dolar kurundaki yükseliş paralelinde yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü 795,1 lira ile önceki kapanışın hemen altından tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 797 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.309 lira, cumhuriyet altını da 5.347 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, dün yüzde 1,2'lik düşüşle 1.788,1 dolardan günü tamamlarken, bugün yüzde 0,1 artışla 1.790 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) faiz artırım sürecinin daha hızlı ve erken gerçekleşeceği beklentilerinin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi. Bundan sonraki süreçte Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacağına işaret eden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının da yakından takip edileceğini ifade etti. Analistler, bugünün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançların öne çıktığını vurgulayarak, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 ve 1.775 doların destek, 1.830 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri

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