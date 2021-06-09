Altının gram fiyatı 523 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 523 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 858 lira, cumhuriyet altını da 3.493 liradan satılıyor.

Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 523,7 liradan tamamladı. Yeni güne de değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla 523 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 858 lira, cumhuriyet altını da 3.493 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.891 dolardan alıcı buluyor.

ONS ALTINDA 1.910 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, para politikalarının geleceğine ilişkin belirsizliklerle ABD'nin 10 yıllık tahvilindeki talep artışının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi. Bugün ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan ons altında 1.872 ve 1.855 doların destek, 1.910 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan