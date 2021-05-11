8 gündür üst üste yükselen altının gram fiyatı 490 liradan işlem görüyor
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8 gündür üst üste yükselen altının gram fiyatı 490 liradan işlem görüyor

Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Üst üste 8 gündür yükselişini sürdüren altının gram fiyatı, 490 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 804 lira, cumhuriyet altını da 3.273 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 488,7 liradan tamamladı. Gram altın, bugün yükselişini üst üste 8. işlem gününe taşıyarak, saat 11.20 itibarıyla 490 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 804 lira, cumhuriyet altını da 3.273 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise, önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.835 dolar seviyesinden işlem görüyor. Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin küresel enflasyon endişeleriyle arttığını kaydederek, tahvil faizlerindeki artışın altının ons fiyatını baskıladığını bildirdi. Dün yüzde 1,57'den yüzde 1,60'a çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, şu dakikalarda yüzde 1,62 seviyesinde bulunuyor.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulunun toplantı özeti, yurt dışında ise Almanya'da ZEW ekonomik beklentiler endeksi ile ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksinin seyrinin de izlenmesi gerektiğini ifade etti.

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8 gündür üst üste yükselen altının gram fiyatı 490 liradan işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

Güne yükselişle başlayan dolar 8,30'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 8,30'dan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 487 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 487 lira seviyesinden işlem görüyor
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