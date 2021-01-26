Altındağspor'dan 10 transfer

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Altındağspor, ara transfer döneminde 8 futbolcu ile yollarını ayırdı, kadrosuna ise 10 ismi kattı.

Nevşehir Belediyesi'nden Tuncay Kılıç, 52 Ordu'dan Gökhan Aydaş, Ankaraspor'dan Muzaffer Doğan, Berk Yiğit Karadağ ve Tunahan Keskin, Tarsus İdman Yurdu'ndan Emre Can Dönmez, Amed Sportif Faaliyetler'den Erkut Şentürk, Hacettepe'den İlksen Kurttekin, Buca'dan Bartu Gökçen ile Yılport Samsunspor'dan Yaşar Aslantürk transfer edilen futbolcular.

Ercan Güneri, Emrah Sürücü, İbrahim Karaca, Timuçin Aşçıgil, Sıtkı İmdat, Furkan Güneş, Onur Erdem Güner ve Burak Tomer ise yolların ayrıldığı isimler.Şampiyonluk hedefi olan mavi-beyazlılar, ligin ilk yarısını 22 puanla dokuzuncu sırada kapattı. 2'nci Lig'e çıkma hedeflerinin olduğunu belirten Altındağspor Başkanı Hakan Karakaya, "Bu hedef için daha tecrübeli ve istekli futbolculara ihtiyaç duyduk. Bu nedenle de önemli bir kadro yapılanmasına gittik. Hocamız Metin Akpunar'ın da istediği isimleri transfer ettik" dedi.Başkan Karakaya, ligin ikinci yarısında farklı bir takım olacaklarını da belirterek, şunları söyledi: "2'nci Lig'e çıkmak istiyoruz. Yönetim olarak ciddi bir fedakarlıkta bulunduk. Bundan sonra söz, teknik ekibimiz ve futbolcularda. Sahada Altındağspor'a yakışır mücadele edeceklerine inanıyoruz."Başkent ekibi, ligin ikinci yarısının ilk maçında 28 Ocak Perşembe günü Şile Yıldızspor ile deplasmanda karşılaşacak. Saat 13.00'te başlayacak zorlu mücadeleyi, Konya bölgesinden Ramazan Doğanay yönetecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı