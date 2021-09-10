Altındağlı kadınlar için ders zili çalıyor

Altındağ Belediyesi'ne bağlı Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri, yeni eğitim ve öğretim dönemine hazır. Merkezlerde yeni eğitim ve öğretim dönemi için kurs kayıtları başladı.

Altındağ Belediyesi'ne bağlı Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri, yeni eğitim ve öğretim dönemine hazır. Merkezlerde yeni eğitim ve öğretim dönemi için kurs kayıtları başladı.

Altındağ'ın altın kadınları için ders zili çalıyor. Kadınlar, ev ekonomilerine destek vermek, el becerilerini geliştirip mesleğe dönüştürmek, sanatsal, kültürel, sportif faaliyetlerde bulunmak ve yeni başarı hikayeleri yazmak için yeniden bir araya geliyor. 24 farklı mahallede bulunan ve üye sayısı 65 bine ulaşan 24 Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'nde, 2020-2021 kurs dönemi kayıtları başladı. Kayıtlar, 17 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek. Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde bu yıl, 100'e yakın branşta hobi ve meslek edindirme kursu verilecek. Kadınlar ayrıca, 15 farklı branşta spor etkinliğinden de faydalanma imkanı bulacak.

Tüm kurslar ücretsiz

Meslek edindirme ve hobi kurs kayıtları için başvurular Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri'nden gerçekleştirilecek. Merkezlere üye olmak için yalnızca nüfus cüzdanıyla başvurmak yeterli. Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde tüm kurs ve etkinlikler ücretsiz. Okuma yazma, İngilizce, Arapça, Osmanlıca, işaret dili, diksiyon ve bilgisayar ile eğitim hayatlarına katkıda bulunacak olan kadınlar; drama, tiyatro, modern dans ve halk oyunları kurslarıyla ise özgüven depolayacak. Resim, yağlı boya, gümüş kazaziye, takı tasarımı, ebru, tezhip, hat, ahşap boyama, kumaş boyama, kırk yama, el örgüsü ve minyatür gibi el becerisi kurslarıyla ise el becerilerini geliştirecek. Merkezlerde, Türk sanat müziği, Türk halk müziği ve tasavvuf korosunun bir parçası olmak için ter dökecek olan Altındağlı kadınlar; bendir, bağlama, ud, keman, kanun, ney kurslarıyla müzik eğitimi de alacak. Altındağlı kadınlar ayrıca, kuaförlük, pastacılık, halı dokuma, hasta bakıcılığı, çocuk bakıcılığı, cilt bakım ve yönetici sekreterliği gibi meslek edindirme kurslarına katılarak, sertifika alma imkanı bulacak.

Tam 15 farklı branşta spor

Kadınlar merkezlerde 15 farklı branşta spor etkinliğine katılabilecek ve sporun farklı dallarıyla da tanışma imkanı bulacak. Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde aerobik, step, fitness, pilates, cardio, ağırlık, kültür fizik, stretching (klasik yoga, fatburn, bootcamp, cranch) badminton, masa tenisi, boks, kick boks, dart, karate, bocce gibi branşlarda kurslar açılacak.

"Tüm Altındağlı kadınları bekliyoruz"

Altındağlı kadınların kendilerini geliştirmeleri, sosyal hayata ve iş hayatına atılmaları için Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinin ve burada açılan kursların çok önemli olduğunu düşünüyorum" diyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, tüm Altındağlı kadınları merkezlerden faydalanmaya çağırdı. Başkan Balcı "Altındağ'ın daha fazla gelişmesi için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Kadınlarımız aldıkları eğitimler sonrasında yaşadıkları değişimi ve gelişimi, önce ailelerine ve çocuklarına, daha sonra mahallelerine, sonra da tüm Altındağ'a yansıtıyor. Onların yaydığı ışık tüm Altındağ'ı aydınlatıyor. Bu nedenle her geçen gün daha fazla kadına ulaşmayı ve daha fazla kadını bu eğitimlerden faydalandırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı