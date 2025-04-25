ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 25 Nisan Cuma günü gram, çeyrek, yarım, tam altının fiyatı ne kadar, düştü mü?

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, altın fiyatlarında dalgalanmaların devam etmesine neden oluyor. Özellikle ABD'nin Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimleri ve Fed'in faiz politikalarına dair beklentiler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine yol açıyor. Bu durum, altın fiyatlarında belirgin artışlara sebep olurken, piyasalardaki belirsizlik yatırımcıları daha temkinli hareket etmeye yönlendiriyor. Peki, 25 Nisan 2025 Cuma itibarıyla altın fiyatlarında son durum nedir? Gram altın kaç TL? Çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? İşte, güncel altın fiyatları ve detaylar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın saat 11:25 itibariyle yüzde -1,31 değer kaybıyla 4074,62'den işlem görüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 11:25 itibariyle yüzde -1,61 azalarak 6577,52'den işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 11:25 itibariyle yüzde -1,61 değer kaybıyla 13155,03'ten işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 11:25 itibariyle yüzde -1,61 azalarak 26269,46'dan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 11:25 itibariyle yüzde -1,64 değer kaybıyla 3298,46'dan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 4111 liradan alınırken 4162 liradan satılıyor.