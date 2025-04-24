ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 24 Nisan Perşembe günü gram, çeyrek, yarım, tam altının fiyatı ne kadar, düştü mü?

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, altın fiyatlarında dalgalanmaların devam etmesine neden oluyor. Özellikle ABD'nin Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimleri ve Fed'in faiz politikalarına dair beklentiler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine yol açıyor. Bu durum, altın fiyatlarında belirgin artışlara sebep olurken, piyasalardaki belirsizlik yatırımcıları daha temkinli hareket etmeye yönlendiriyor.? Peki, 24 Nisan 2025 Perşembe itibarıyla altın fiyatlarında son durum nedir? Gram altın kaç TL? Çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? İşte, güncel altın fiyatları ve detaylar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın saat 12:51 itibariyle yüzde 1,49 artarak 4109,94'ten işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 12:51 itibariyle yüzde 1,26 artış göstererek 6661,56'dan işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 12:51 itibariyle yüzde 1,26 artarak 13323,13'ten işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 12:51 itibariyle yüzde 1,26 artışla 26605,13'den işlem görüyor.

24 Nisan Perşembe günü gram, çeyrek, yarım, tam altının fiyatı ne kadar

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 12:51 itibariyle yüzde 0,97 artarak 3335,80'den işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 4151 liradan alınırken 4199 liradan satılıyor.