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Altın fiyatları sert düştü, petrol yatay

Güvenli liman talebiyle hızla yükselerek 2,075.19 dolarlık yeni rekor düzeyi gören altın, Covid-19 aşısının tescil edildiğine ilişkin açıklamalarla sert düşerek, 1,880 dolar düzeyine kadar indi.

Altın fiyatları sert düştü, petrol yatay
12.08.2020 09:27 | Son Güncelleme: 12.08.2020 09:31

Güvenli liman talebiyle hızla yükselerek 2,075.19 dolarlık yeni rekor düzeyi gören altın, Covid-19 aşısının tescil edildiğine ilişkin açıklamalarla sert düşerek, 1,880 dolar düzeyine kadar indi.

Ünlü&Co/DAHA'nın, "Ons altın kar satışlarının etkisinde" başlıklı analizinde şöyle denildi:

"Rusya'nın korona virüse karşı aşı geliştirdiğine yönelik haberlerin güvenli liman ihtiyacını azaltmasının yanında dolardaki değer kazanımının yarattığı baskı ons altında güçlü kar satışlarını tetiklerken fiyatların 1,900 doların altını test etmeye başladığını görüyoruz. "Teknik açıdan bakıldığında son dönemdeki yükselişin fiyatları aşırı alım bölgesine çekmesi ve indikatörlerin daha yüksek seviyeleri teyit etmeyen bir tablo çizmeye başlaması kar satışı riskini canlı tutuyordu. "Hafta başında dikkat çektiğimiz 2,000 doların altına inilmesi ile birlikte teknik göstergeler daha fazla bozulma sinyali vermeye başlarken satışlar da güç kazandı. "Altının şimdilik üzerinde tutunduğu 1,860 dolar desteğini de aşağı yönlü kırması durumunda 1,800 doların da altında rakamlar görülmesi şaşırtıcı olmayacaktır."ABD hampetrol stokları, 4 Ağustos'ta sona eren haftada 4 milyon 400 bin varil azaldı.Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, buna karşılık ABD'nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Cushing, Oklahoma gibi iki büyük petrol bölgesindeki stoklar ise 1.07 milyon varil arttı.API verilerine göre bu dönemde ABD genelinde benzin stokları 1.31 milyon varil, damıtılmış petrol ürünleri stokları da 2.95 milyon varil azaldı.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.63 artışla 44.82 dolar,Batı Teksas yüzde 0.50 artışla 41.85 dolar,altın yüzde 0.79 düşüşle 1,896.96 dolar,gümüş yüzde 0.37 düşüşle 24.73 dolar,bakır yüzde 0.06 artışla 6,405.00 dolar,platin yüzde 0.56 artışla 941.16 dolar,paladyum yüzde 1.65 artışla 2,132.80 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 437 liraya, çeyrek altın 728 liraya, Cumhuriyet altını da 2,889 liraya geriledi.İnfo Yatırım'ın analizinde, "Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi olan Aramco'nun hafta içerisinde yaptığı değerlendirme petrol fiyatlarına olumlu yansımıştı" diye anımbatıldı ve şu değerlendirme yapıldı: "Aramco'nun piyasanın toparlanacağına yönelik ılımlı değerlendirmesi ile birlikte ABD'de koronavirüs pandemisinde yayılma hızının diğer haftalara nazaran bir miktar daha yavaşlaması bir diğer iyimser haber olarak karşımıza çıktı."Bunlarla beraber Rusya kanadında koronavirüs aşısının onaylanması petrol fiyatları üzerindeki baskıları azalttı ve yukarı yönlü hareketlenmeleri destekledi. "Piyasalar gün içinde Amerika kanadından gelecek olan Ham Petrol Stokları verisini takip edecek; veri TSİ 17: 30'da açıklanacak. "Piyasalardaki beklentiler stokların 3.100 milyon varil azalabileceği yönünde ağırlık kazanmış durumda. "Beklentilerin üzerinde yaşanacak stok azalışı fiyatlarda yukarı yönlü hareketlenmelerin devam etmesine neden olabilir. Bu sebeple piyasalar stok verisini yakından takip edecek."

 


Kaynak: DHA

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