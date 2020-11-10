Altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Kasım 2020 Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç lira?
10.11.2020 15:37 | Son Güncelleme: 10.11.2020 15:41
Ekonomi piyasalarının yakından takip ettiği altın fiyatları vatandaşların da ilgi odağı oldu. Peki, 10 Kasım 2020 Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç lira? İşte, güncel altın fiyatları…
Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik sonrası dikkatle bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarına çevrildi Peki, Altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Kasım 2020 Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç lira?
10 KASIM 2020 GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN, TAM ALTIN KAÇ LİRA?
Altın Ons 1879,4 15:32
Altın Gram 500,7 15:32
Çeyrek Altın 822,0 15:32
Yarım Altın 1644,0 15:32
Tam Altın 3277,9 15:32
Cumhuriyet Altıni 3368,3 15:27
Kapalicarsi 14 Ayar Altın TL/Gr 293,3 15:32
Kapalicarsi 18 Ayar Altın TL/Gr 376,0 15:32
Kapalicarsi 22 Ayar Altın TL/Gr 459,2 15:32
Reşat Altını 3470,2 15:27
Kulplu Reşat Altını(Serbest P) 3463,3 15:27
Gumus Gram 6,4 6,4 2,81