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Altın fiyatları arttı, evlenecek çiftler gümüşe yöneldi

Altın fiyatları arttı, evlenecek çiftler gümüşe yöneldi 2 ay önce gramı 2 liradan satılan gümüşün gramı 7,5 liraya kadar yükseldi Altın fiyatlarının set yükselişi gümüşe de yansıdı son iki ayda gram fiyatı 2 liradan satılan gümüş 7,5 liraya yükseldi.

08.08.2020 09:30 | Son Güncelleme: 08.08.2020 09:42

Altın fiyatları arttı, evlenecek çiftler gümüşe yöneldi

2 ay önce gramı 2 liradan satılan gümüşün gramı 7,5 liraya kadar yükseldi

GAZİANTEP - Altın fiyatlarının set yükselişi gümüşe de yansıdı son iki ayda gram fiyatı 2 liradan satılan gümüş 7,5 liraya yükseldi.

Düğün yapacaklar piyasadaki ani yükselişlerden olumsuz etkilerken çiftler altın alyansların yerine gümüş alyans ve takılara yöneldi. Baba mesleği olan gümüşçülüğü sürdüren Musa Furkan Alptekin, altın ile beraber gümüşte de ciddi bir yükseliş olduğunu kaydetti.

Çiftler gümüş takıya yöneldi

Alptekin, fiyatlardan dolayı altından gümüşe yönelmeler olduğunu belirterek, "Evlilik hazırlığı yapan çiftler şuanda altın alyans yerine gümüş alyans tercih etmeye başladı. Bunun için elimizde 14 ayar ve 22 ayar olmak üzere kaplama dediğimiz yaldızlı yani sarı görünen alyans gruplarımız var" dedi.

Altındaki artışla beraber gümüşte de artışların devam ettiğini ifade eden Alptekin, Mart ayında korona virüs nedeniyle işyerlerini kapattıklarında gümüşün hasının 2 lira 60 kuruş civarında olduğunu ama şuan ise 7 lira 15 kuruşlarda olduğunu söyledi.

Yatırımcıların yeni gözdesi gümüş

Yatırımcıların yeni adresinin de gümüş olduğunu belirten Alptekin, "Takı kültürü olarak gümüş fazla tercih edilmiyordu ama şuan insanlar külçe has gümüş satıyor musunuz diye soruyorlar. Hatta şuan hurda gümüş dahi alıyorlar yani hurda gümüşe bile yöneldiler toplayıp toplayıp getiren insanlar var" diye konuştu.

Altın fiyatları arttı, evlenecek çiftler gümüşe yöneldi

Kaynak: İHA

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