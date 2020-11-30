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Altın fiyatları

30.11.2020 12:37 | Son Güncelleme: 30.11.2020 12:40
Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 445,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.956,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 445,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.956,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

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CUMA

PAZARTESİ

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 447,60447,80445,20445,40
Cumhuriyet Ata Lira 2.951,002.972,002.935,002.956,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 408,50412,50406,25410,25
Lira(Tam) Ziynet 2.884,002.904,002.868,002.888,00
Yarım Ziynet 1.442,001.452,001.434,001.444,00
Çeyrek Ziynet 721,00726,00717,00722,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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