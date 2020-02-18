18.02.2020 12:46 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:46

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 310,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.064,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:





PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 307,60 307,80 310,00 310,20 Cumhuriyet Ata Lira 2.027,00 2.048,00 2.043,00 2.064,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 280,50 284,50 283,00 287,00 Lira(Tam) Ziynet 1.981,00 2.001,00 1.997,00 2.017,00 Yarım Ziynet 991,00 1001,00 998,00 1008,00 Çeyrek Ziynet 495,00 500,00 499,00 504,00

Kaynak: AA