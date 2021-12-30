Altın düşer mi yükselir mi? (Uzman Yorum) 30 Aralık Perşembe Gram altın kaç TL? Altın artar mı azalır mı? Çeyrek altın düşecek mi yükselecek mi?

Altın yükselir mi düşer mi? Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu piyasayı takip edenlerin internette aradığı konu başlıkları içinde yer alıyor. Vatandaşlar altın artacak mı düşecek mi merak içinde. Peki, Altın düşer mi yükselir mi? 30 Aralık 2021 Perşembe altın ne kadar olacak? Gram altın yükselir mi düşer mi? Çeyrek altın fiyatı düşer mi? Gram altın ne kadar, kaç TL? Altın artar mı azalır mı? Çeyrek altın düşecek mi yükselecek mi?

ALTIN YÜKSELİR Mİ DÜŞER Mİ?

İslam Memiş'in altın ile ilgili yaptığı son açıklamalar şu şekilde:

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Altın almalı mıyım, almamalı mıyım?" diye düşünen yatırımcılara önemli bir uyarıda bulundu. Altının ons fiyatını, bu hafta ABD'de açıklanacak büyüme verisinin etkileyeceğini söyleyen Memiş, "Büyüme verisi düşük gelirse ons altında tekrar 1.835 dolara kadar bir toparlanma öngörüyorum." dedi.

Dolar kurundaki artışa paralel olarak hareket eden altının gram fiyatı bin lirayı aştı. Ons altın yatay bazlı seyrini sürdürürken, gram altında dolar bazlı yükseliş devam ediyor. Gram altın bugün itibarıyla 1.027 lirayla rekor yeniledi.

İSLAM MEMİŞ ALTIN YATIRIMCISINI UYARDI

Yatırımcılar ise "Altın almalı mıyım, almamalı mıyım?" sorusunun yanıtını arıyor. Birçok kişi yatırım konusunda ne yapacağını bilemezken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcısı için hayati uyarılarda bulundu.

ABD BÜYÜME VERİSİ ALTININ YÖNÜNÜ BELİRLEYECEK

TGRT Haber'in konuğu olan Memiş, ons altının dünya genelinde yatay ve sakin bir seyirde olduğunu söyledi. Ons altının 1.780-1.815 dolar aralığında seyrettiğini belirten Memiş, "Bu hafta ABD'deki büyüme verisini yakından takip edeceğiz. Büyüme verisi düşük gelirse ons altında tekrar 1.835 dolara kadar bir toparlanma öngörüyorum. Gram tarafındaki yükselişler zaten malum. Ancak ons tarafındaki toparlanma ABD'de açıklanacak büyüme verisinden sonra daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

30 ARALIK PERŞEMBE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

30 Aralık Perşembe günü kurlarına göre güncel 1 gram altın fiyatı 760,0 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 761,1 TL iken satış fiyatı ise 761,7 TL'dir.

Gram altın 30 Aralık Perşembe güncel kurları:

Alış 761,1

Satış 761,7

Değişim (%) 3,63

En Yüksek 775,7

En Düşük 719,8

Önceki Kapanış 734,8

Haftalık En Yüksek 775,7

Haftalık En Düşük 594,9

Aylık En Yüksek 1.059,0

Aylık En Düşük 594,9

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