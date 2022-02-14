Altın çileğin fiyatı da altın gibi

DÜNYANIN en zengin lif oranına sahip meyvesi altın çileğin hasadı başladı. Geçen yıl kilosu 150 TL olan, 15 adetten oluşan 100'er gramlık paketlerde 15 TL'den satılan altın çileğin bu yıl kilosu 400 TL'ye yükseldi. 15 adetten oluşan 100 gramlık paket fiyatı ise 40 TL.

Kışın Akdeniz ve Ege sahillerinde serada üretimi yapılan, yaz döneminde de bu bölgelerin yaylalarında üretilebilen altın çileğin hasadına başlandı. Dünyanın en zengin lif oranına sahip ve antioksidan oranı yüksek olduğu belirtilen altın çilek, 100 gramlık paketlerde 15'er adet olarak satışa sunuluyor.

Altın çileğin dünyanın en zengin lif oranına sahip meyvesi olduğunu belirten Akbulut, metabolizmayı hızlandırdığını, bağışıklığı güçlendirdiğini, C vitamini bakımından da zengin bir meyve olduğunu anlattı. Ayrıca antioksidan deposu olduğunun da ifade edildiğini kaydeden Akbulut, şeker oranı düşük olduğu için diyabet hastaları tarafından tercih edildiğini anlattı. Geçen yıl kilosu 150 TL, 100 gramlık paketi ise 15 TL'den satışa sunulan altın çileğin bu yılki fiyatlarıyla ilgili Akbulut, bu yılın ilk ürünlerinin 100 gramlık pakette 40 TL'den satışa çıkarıldığını bir pakette 15 adet altın çilek bulunduğunu söyledi.