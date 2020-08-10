Altın 2,040, Brent 45 doların üzerinde Güvenli liman talebiyle hızla yükselerek 2,075.19 dolarlık yeni rekor düzeye yükselen altın yeni haftanın ilk günü 2,040 doların üzerinde hareket ederken, petrol üretim kısıntısına ilişkin yeni destek açıklamalarıyla Brent yeniden 45 doların üzerine yükseldi.

Güvenli liman talebiyle hızla yükselerek 2,075.19 dolarlık yeni rekor düzeye yükselen altın yeni haftanın ilk günü 2,040 doların üzerinde hareket ederken, petrol üretim kısıntısına ilişkin yeni destek açıklamalarıyla Brent yeniden 45 doların üzerine yükseldi.

Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi üyesi ülkeler ile Irak'ın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) petrol üretimi kısıntısı kararlarına uyacaklarını açıklamalarıyla petrol fiyatları yüzde 2.0'ye yakın yükseldi.

Katar dışındaki Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerinin ortak açıklamasında, küresel petrol piyasalarının, OPEC+ grubunun ilan ettiği üretim kısıntısı kararlarına tam katılım ile istikrara kavuşacağının altı çizildi.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.92 artışla 45.10 dolar,Batı Teksas yüzde 1.30 artışla 42.15 dolar,altın yüzde 0.60 artışla 2,044.83 dolar,gümüş yüzde 3.81 artışla 29.29 dolar,bakır yüzde 3.72 düşüşle 6,237.00 dolar,platin yüzde 3.81 artışla 1,003.87 dolar,paladyum yüzde 5.32 artışla 2,297.10 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 480 lira, çeyrek altın 811 lira, Cumhuriyet altını da 3,235 liradan satılıyor.Troy Kıymetli Maden'in analizinde, "Geçen haftayı çok hareketli geçiren ve yatırımcıların adeta yakalamakta zorlandığı kıymetli madenlerden altın ve gümüş Salı günü rallilerine başladılar" diye anımsatıldı ve şöyle denildi: "Altın, Perşembe günü kapanışta, bu tarihe kadarki rekor seviyesi olan 2,075.10 usd/ozu kaydetti. "ABD kanadında getiri faizlerinin negatife dönmesi diğer yandan, fonda devamlı fiyatlanan virüs salgını ve ekonomileri çok zorlanan hükümetlerin teşvik programları altın için itici bir güç olurken, 2,075 usd/ozu kaydeden altın bu seviyeden kar satışlarını karşıladı ve 40 dolarını geri vererek kapanışı 2,035 usd/oz seviyesinden gerçekleştirdi. "Haftalık bazda yüzde 3 kazandıran altın, birçok yatırıcının da iştahının açılmasını sağladı. "Gümüşün performansı ise takdire şayandı. Uluslar arası piyasalarda 30 usd/ozun kıyısından dönen gümüş haftayı 28.27 usd/ozdan kapatarak yatırımcısına haftalık yüzde 15 kazandırdı."Altın Borsası'nda, altının rekor seviyesi 2,081.50 usd/oz olarak kaydedilirken, kapanış 2069 usd/oz seviyesinden gerçekleşti. Borsa'da haftalık yatırım kazancı yüzde 7'nin üzerindeydi. "Gümüşteki kazanç yüzde 19'a kadar yükselirken, toplam işlem hacmi altında 21 MT ve gümüşte 18 MT olarak kaydedildi.

"Borsa'da 10 usd/oz'a kadar varan primlerin olduğu hareketli bir hafta geride kalmış oldu."

Kaynak: DHA