Altekma evinde 4'te 4 peşinde
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde üst üste Galatasaray HDI Sigorta, Ziraat Bankkart (D) ve Bursa Büyükşehir Belediyespor'u (D) mağlup eden Altekma, yarın evinde Yeni Kızıltepespor'la karşı karşıya gelecek.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde üst üste Galatasaray HDI Sigorta, Ziraat Bankkart (D) ve Bursa Büyükşehir Belediyespor'u (D) mağlup eden Altekma, yarın evinde Yeni Kızıltepespor'la karşı karşıya gelecek.
İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Altekma, sezonun ilk yarısında Mardin'de 3-2 mağlup olduğu rakibini yenerek art arda 4'üncü galibiyetini almayı hedefliyor.
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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