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Altay ve Kayseri'den dostluk rüzgarı

Altay ve Kayseri'den dostluk rüzgarı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında pazar günü deplasmanda oynayacağı Yukatel Kayserispor maçı öncesi kente 3 gün önce giderek kampa giren Altay'a ev sahibi ekip tesislerinin kapılarını açarak jest yaptı.

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında pazar günü deplasmanda oynayacağı Yukatel Kayserispor maçı öncesi kente 3 gün önce giderek kampa giren Altay'a ev sahibi ekip tesislerinin kapılarını açarak jest yaptı. Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, dün rakibi İzmir ekibinin antrenmanını ziyaret ederek teknik direktör Mustafa Denizli ile bir araya geldi. Kocaelispor'da çalıştıkları 1995-1996 sezonunda Mustafa Denizli'nin yardımcı antrenörlüğünü yapan Karaman, usta teknik adamla hasret giderdi.

Altay'ın önemli bir takım olduğunu dile getiren Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Mustafa Denizli çok önemli bir teknik adam. Teknik adamlığımda da bana çok katkıları oldu. Zevkli bir maç oynayıp ilk yarının rövanşını almak istiyoruz" diye konuştu. Siyah-beyazlı kulüp de kendilerini misafir eden Kayseri temsilcisine teşekkür mesajı yayınladı. Cebrail ve Pinares'in cezalı, İbrahim ve Aka'nın sakat olduğu Altay'da Gabon Milli Takımı'na davet edilen Poko da kadroda yer almayacak.


Altay ve Kayseri'den dostluk rüzgarı

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Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor Haberleri

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