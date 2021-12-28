Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli: Mücadeleye hazırım

DENİZLİ (DHA) -

SPOR Toto Süper Lig'de ilk yarıyı 18 puanla düşme hattının 1 puan üzerinde 16'ncı sırada tamamlayan Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli, büyük bir mücadelenin içinde olduklarını belirterek, "Benim hayatım hep büyük mücadelelerin, yarışmanın, savaşmanın ve başarmanın içerisinde geçti. Mücadeleye hazırım" mesajı verdi.

Kulübün Gaziemir'deki Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında ilk yarıyı değerlendirip, ikinci devre öncesi önemli mesajlar veren tecrübeli çalıştırıcı, "Bu mücadele hiçbir dönemde korkaklar ve fareler sınıfında olmadı. Hep üst düzeyde aslanlar sınıfında mücadele ettim ve buna devam ediyorum" diye konuştu.

Altay, 9 Ocak'ta deplasmanda Yukatel Kayserispor'la oynayacağı ikinci yarının ilk maçında eksik kadrosuyla mücadele edecek. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan stoper Murat ile İbrahim, sarı kart cezalısı Pinares ve kırmızı kart cezalısı Cebrail forma giyemeyecek. Milli takımlara davet edilen Gabonlu Poko ve Mısırlı Rayan'ın da ligde görev almasının zor olduğu belirtildi.