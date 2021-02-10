Altay, Osman Özköylü'yü açıkladı

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altay, daha önce prensipte el sıkıştığı Teknik Direktör Osman Özköylü ile anlaştığını resmen duyurdu.

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altay, daha önce prensipte el sıkıştığı Teknik Direktör Osman Özköylü ile anlaştığını resmen duyurdu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yapılan görüşmeler sonucunda takımımızın teknik direktörlük görevine Osman Özköylü getirilmiştir. Sayın Özköylü ve ekibine yeni görevinde başarılar diliyor, Büyük Altay'ımızı hak ettiği yere ulaştıracağına yürekten inanıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

Son olarak geçen haftaya kadar Misli.com 2'nci Lig ekibi Hekimoğlu Trabzon'u çalıştıran Osman Özköylü'nün İzmir temsilcisi ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi. Futbol kariyerinde uzun süre Trabzonspor forması giyen 49 yaşındaki çalıştırıcı, teknik adam olarak Turanspor, Erzurumspor, Körfez İskenderunspor, Elazığspor, Denizlispor, Kayseri Erciyesspor, Ankaraspor, Şanlıurfaspor, Adana Demirspor, Sivasspor, Samsunspor, Adanaspor ve Boluspor'da çalıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı