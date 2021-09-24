Altay mağlubiyeti sonrası Beşiktaş taraftarı çok öfkeli! 4 futbolcuyu takımda istemiyorlar - Haberler Spor
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Altay mağlubiyeti sonrası Beşiktaş taraftarı çok öfkeli! 4 futbolcuyu takımda istemiyorlar

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Beşiktaş, Altay karşısında Süper Lig'deki ilk yenilgisini 2-1'lik skorla aldı. Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşmanın ardından maça ilk 11'de başlayan N'Sakala, Salih Uçan, Gökhan Töre ve Kenan Karaman'a ateş püskürdü. Futbolcuların performansının Beşiktaş'ta oynamak için yeterli olmadığını belirten taraftarlar binlerce tepki paylaşımında bulundu.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Altay'a 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlı taraftarlar bu sezon ligde alınan ilk yenilginin ardından 4 futbolcunun performansını yerden yere vurdu.

"BEŞİKTAŞ'IN FUTBOLCUSU DEĞİLLER"

Sakat futbolcuların yokluğunda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan N'Sakala, Salih Uçan, Gökhan Töre ve Kenan Karaman taraftarların tepkisini çekti. Performansları beğenilmeyen oyuncular için siyah-beyazlı taraftarlar, "Beşiktaş'ın futbolcusu değiller" yorumlarında bulunurken bu isimleri takımda görmek istemediklerini belirttiler.

Altay mağlubiyeti sonrası Beşiktaş taraftarı, 4 futbolcuya çok öfkeli! Bir daha takımda görmek istemiyorlar

Altay mağlubiyeti sonrası Beşiktaş taraftarı, 4 futbolcuya çok öfkeli! Bir daha takımda görmek istemiyorlar

Altay mağlubiyeti sonrası Beşiktaş taraftarı, 4 futbolcuya çok öfkeli! Bir daha takımda görmek istemiyorlar

Altay mağlubiyeti sonrası Beşiktaş taraftarı, 4 futbolcuya çok öfkeli! Bir daha takımda görmek istemiyorlar

Altay mağlubiyeti sonrası Beşiktaş taraftarı, 4 futbolcuya çok öfkeli! Bir daha takımda görmek istemiyorlar

Altay mağlubiyeti sonrası Beşiktaş taraftarı çok öfkeli! 4 futbolcuyu takımda istemiyorlar
Haberler.com - Spor Haberleri
Ali Gülhan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
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Haber: Altay mağlubiyeti sonrası Beşiktaş taraftarı çok öfkeli! 4 futbolcuyu takımda istemiyorlar - Haberler Spor
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