Altay mağlubiyeti sonrası Beşiktaş taraftarı çok öfkeli! 4 futbolcuyu takımda istemiyorlar

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Altay'a 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlı taraftarlar bu sezon ligde alınan ilk yenilginin ardından 4 futbolcunun performansını yerden yere vurdu.

"BEŞİKTAŞ'IN FUTBOLCUSU DEĞİLLER"

Sakat futbolcuların yokluğunda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan N'Sakala, Salih Uçan, Gökhan Töre ve Kenan Karaman taraftarların tepkisini çekti. Performansları beğenilmeyen oyuncular için siyah-beyazlı taraftarlar, "Beşiktaş'ın futbolcusu değiller" yorumlarında bulunurken bu isimleri takımda görmek istemediklerini belirttiler.

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