Altay maçından notlar

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - Sarı-lacivertlilerde 4 değişiklik

Fenerbahçe'de 6 eksik

Mert Nobre eski takımına karşı

Mustafa AKIN/İSTANBUL, – Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 22'nci haftasında Fenerbahçe, Altay'ı konuk ediyor. Ülker Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan maçta hakem Hüseyin Göçek düdük çaldı. Göçek'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ile Mustafa Savranlar üstlendi. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 4 değişik isimle sahaya çıktı. Kartal, ligin 21'inci haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor maçının 11'ine göre; Berke, Zajc, Rossi ve Mesut'un yerlerine; Ertuğrul, Crespo, Pelkas ve Szalai'ye görev verdi. Kartal, Altay maçına şu 11'le çıktı: "Ertuğrul, Ferdi, Kim Min-Jae, Serdar Aziz, Szalai, Crespo, Sosa, Osayi-Samuel, İrfan, Pelkas, Serdar Dursun."