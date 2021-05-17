Altay - İstanbulspor TFF 1. Lig yarı final play off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçın hakemleri kimler?
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Altay - İstanbulspor TFF 1. Lig yarı final play off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçın hakemleri kimler?

Altay - İstanbulspor TFF 1. Lig yarı final play off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçın hakemleri kimler?
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TFF 1. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün yarı final play off müsabakası oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi Altay - İstanbulspor maçı oldu. Peki, Altay - İstanbulspor yarı final play off maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Maç hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Altay - İstanbulspor maçı ne zaman ve hangi kanalda başlıyor merak edildi. Maç TRT 'de mi yayınlanacak? Altay - İstanbulspor TFF 1. Lig yarı final play off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçın hakemleri kimler? Detaylar haberimizde.

ALTAY - İSTANBULSPOR TFF 1. LİG YARI FİNAL PLAY OFF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Altay - İstanbulspor maçı 17 Mayıs Pazartesi günü (bugün) akşam saat 20:00 'da başlayacaktır.

ALTAY - İSTANBULSPOR TFF 1. LİG YARI FİNAL PLAY OFF MAÇI HANGİ KANALDA?

Altay - İstanbulspor maçı TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70, Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında yayınlanacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Maç, İzmir'de oynanacak.

MAÇIN HAKEMLERİ KİMLER?

ARDA KARDEŞLER(Hakem)

ALİ SAYGIN ÖGEL(1. Yardımcı Hakem)

HAKAN YEMİŞKEN(2. Yardımcı Hakem)

MURAT ERDOĞAN(Dördüncü Hakem)

MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU(VAR)

ERKAN ENGİN(AVAR)

SEBAHATTİN ŞAHİN(Gözlemci)

AHMET HAMDİ USTA(Temsilci)

HÜSEYİN KORKUSUZ(Temsilci)

ALİ AĞILÖNÜ(Temsilci)

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Altay - İstanbulspor TFF 1. Lig yarı final play off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçın hakemleri kimler? - Haberler
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