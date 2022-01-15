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Altay'dan sonra Berke de gitti! Fenerbahçe'nin kalesini 18'lik genç devralıyor

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Altay Bayındır'ın yokluğunda kaleyi devralan Berke Özer, Antalyaspor karşılaşmasında sakatlandı. Berke, oyunu sedye ile terk etti. Yerini 18'lik kaleci Osman Ertuğrul Çetin'e bıraktı. Bu hafta oynanacak maçlarda kalede Ertuğrul'un olması bekleniyor.

Çarçamba günü Altay, Cumartesi günü ise Sivasspor'la kozlarını paylaşacak Fenerbahçe'nin kalesi alarm veriyor. Altay'ın yokluğunda kaleyi devralan Berke Özer, Antalyaspor karşılaşmasından sedye ile ayrıldı.

Altay'dan sonra Berke de gitti! Fenerbahçe'nin kalesini 18'lik genç devralıyor

YARIN BELLİ OLACAK

Yarın MR'ı çekilecek Berke'nin bu hafta oynanacak karşılaşmada forma giyme ihtimali zayıf görülüyor. Antalyaspor karşılaşmasında Berke'nin yerine geçen Osman Ertuğrul Çetin'e görev düşebilir.

Altay'dan sonra Berke de gitti! Fenerbahçe'nin kalesini 18'lik genç devralıyor

İLK MAÇINA ÇIKTI

2003 doğumlu kaleci Osman Ertuğrul Çetin, Fenerbahçe'de ilk Süper Lig maçına çıktı. 18 yaşındaki kaleci Altay ve Sivasspor maçlarında kaleyi koruması muhtemel isim.

Altay'dan sonra Berke de gitti! Fenerbahçe'nin kalesini 18'lik genç devralıyor

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Altay'dan sonra Berke de gitti! İşte Fenerbahçe'nin kalesini devralacak isim

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