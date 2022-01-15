Altay'dan sonra Berke de gitti! Fenerbahçe'nin kalesini 18'lik genç devralıyor

Altay Bayındır'ın yokluğunda kaleyi devralan Berke Özer, Antalyaspor karşılaşmasında sakatlandı. Berke, oyunu sedye ile terk etti. Yerini 18'lik kaleci Osman Ertuğrul Çetin'e bıraktı. Bu hafta oynanacak maçlarda kalede Ertuğrul'un olması bekleniyor.