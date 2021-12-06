Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? Alparslan: Büyük Selçuklu 5. bölüm bugün var mı? Alparslan: Büyük Selçuklu 5. bölüm fragmanı yayınlandı

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ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yannis'i almak için girdiği kalede, atabeyi Hasan'ın esir düşmesine mani olamayan Alparslan, bunun hesabını Sultan Tuğrul'a nasıl verecektir? Hasan'la geçmişten kalan bir hesabı olduğunu anladığımız Kekavmenos onunla ilgili yaptığı özel planı devreye sokar. Alparslan'ın Vaspurakan'da kapana kısılmasını sağlayan Bozan ise, makamının elinden alınmasının hesabını sorma niyetindedir. Bizans'ın kendi içindeki gerilimi, Vaspurakan katliamının belirsizliği ve Yannis'in arma meselesi yüzünden daha da yükselir. Babasının esir düştüğünü gören Akça, onun için bir şeyler yapmak zorundadır. Sultan Tuğrul'un zindana koydurduğu Alparslan, atabeyi Hasan'ı kurtarmak için bir şey yapabilecek mi?

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