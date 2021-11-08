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AloTech yurt dışındaki üçüncü ofisini Romanya'da açtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
AloTech yurt dışındaki üçüncü ofisini Romanya'da açtı

Bulut tabanlı çağrı merkezi platformu AloTech, ABD ve İngiltere'nin ardından yurt dışındaki üçüncü ofisini Romanya'da açtı.

Bulut tabanlı çağrı merkezi platformu AloTech, ABD ve İngiltere'nin ardından yurt dışındaki üçüncü ofisini Romanya'da açtı.

AloTech, Call Center Studio markasıyla yurt dışında sürdürdüğü çalışmalarına hız kazandırıyor. Türkiye'nin yanı sıra 27 ülkede faaliyet gösteren şirket geçtiğimiz Ağustos ayında aldığı üç milyon dolarlık yatırımın ardından global operasyonlarını daha da büyüteceğini açıklamıştı. Şirket bu kapsamda Romanya'da bir ofis açtı. Şirketin ABD ve İngiltere'de de birer ofisi bulunuyor.

"Avrupa'daki etkinliğimizi artırmayı hedefliyoruz"

Romanya ofisi hakkında bilgi veren AloTech Kurucu Ortağı Cenk Soyak, "Şirket olarak faaliyet gösterdiğimiz çağrı merkezi yazılım pazarı, dünya genelinde en hızlı büyüyen pazarlar arasında yer alıyor. Analistler 2025 yılında dünyadaki her beş çağrı merkezinden dördünün bulutta çalışacağını öngörüyor. Biz de şirket olarak küresel oyuncuların hakim olduğu bu pazarda kendi geliştirdiğimiz yazılımımız ile rekabet ediyor, faaliyet gösterdiğimiz ülke sayısını ve pazar payımızı hızla artırıyoruz. Bu kapsamda halihazırda çalışmalarımızı sürdürdüğümüz yüksek potansiyele sahip ülkelerde ve yeni girmeyi hedeflediğimiz pazarlarda ofis açarak, etki alanımızı genişletiyor, iletişim ağımızı güçlendiriyoruz. Geçmiş yıllarda ABD ve İngiltere'de açtığımız ofislerin bu anlamda ciddi faydasını gördük. Şimdi de aynı bakış açısıyla Romanya'da bir ofis açtık. Romanya, yazılım sektörünün hızla yükseldiği, potansiyeli olan bir ülke. Bu ofis bize hem yazılım alanında hem de Avrupa pazarında etkinliğimizi artırma konusunda büyük avantaj sağlayacak" dedi. - İSTANBUL

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