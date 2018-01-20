Almanya'daki Okullarda Skandal Ceza! Hiperaktif Çocuklara Kum Torbası Yelek Giydiriliyor

Almanya'da 200 okul, hiperaktif çocukları cezalandırmak için onlara 6 kiloluk kum torbası yelekler giydiriyor.

YELEKLERİN FİYATI YAKLAŞIK 800 TL

Tartışma yaratan yeleklerin ağırlığı 2 kiloyla 6 kilo arasında değişirken fiyatları da 800 TL civarında.

Bu uygulamayı destekleyenler yeleklerin hiperaktif çocukların daha kolay konsantre olmalarını sağladığını ve derslere odaklanmalarına yardımcı olduğunu söylüyor.

Uygulamanın hayata geçtiği Hamburg'daki bir okulun çalışanı 'çocukların bu yelekleri giymekten çok hoşlandığını' söyledi.

PSİKİYATRİSTLERDEN ELEŞTİRİ ALDI

Psikiyatristler ise bu cezalandırma yöntemini eleştiriyor. Uzmanlar, yeleklerin şiddetli psikiyatrik hastalara giydirilen gömleklere benzediğini savunuyor.

Ağırlığın çocukların vücuduna eşit olarak yerleştirilmiş olsa da uzmanlar bu tip ağırlıkları 30 dakikadan fazla taşımamaları gerektiğini belirtiyor.

''OĞLUM DERSLERE KONSANTRE OLDU''

Oğlu, Hamburg'da bu uygulamayı hayata geçiren bir okulda okuyan Barbara Truller Voigt, hiperaktivite tanısı konulan dokuz yaşındaki çocuğunun bu yeleklerden giydiğini ifade etti.

Oğlunun derslere olan konsantrasyonunda yardımı olduğunu söyleyen kadın çocuğunun bu yelekleri giymesini umursamadığını söyledi. Ancak bu uygulama Almanya'da tartışma yarattı.