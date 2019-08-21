Almanya'da SPD Genel Başkanlığı yarışı

21.08.2019 15:50

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, Brandenburg eyalet milletvekili Klara Geywitz ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanlığı görevine aday olduğunu bildirdi.

Scholz, Geywitz ile Berlin'deki Federal Basın Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, parti genel başkanı olup olmayacağı konusunun uzun süre kendisini meşgul ettiğini, bu süreçte çok sayıda kişiyle görüştüğünü belirtti.

SPD'yi yeniden güçlü hale getirmeye katkı sağlamak gerektiğini vurgulayan Scholz, bundan dolayı partinin genel başkanlığı için aday olmanın doğru olacağı kararını verdiğini ifade etti.

Scholz, Geywitz ile bu göreve aday olduklarını dile getirerek, "SPD'yi yönetmeyi ve partinin eski gücüne kavuşmasını istiyorum. Bunu birlikte yapabileceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.



Genel başkanlık koltuğuna bir kadın ile bir erkeğin birlikte aday olmasıyla bunun başarılabileceğine de inandığını ifade eden Scholz, bu görevi iki kişinin üstlenmesinin tek başına yapmaktan daha kolay olacağını kaydetti.

"Bunun kötü bir birleşim olmadığını düşünüyorum"

Geywitz, Scholz'un SPD Genel Başkanlığı adaylığı için kendisine "bir takım olmayı" teklif ettiğini aktardı.

Bu kararı kolay vermediğini anlatan Geywitz, partiyi yeniden güçlü yapmak ve ülkede yaşayan tüm insanların yaşamlarını iyileştirmek için bu teklifi kabul ettiğini belirtti.

Scholz'un federal düzeyde çeşitli hükümetlerde görev aldığına, kendisinin de eyalet yönetiminde tecrübesi bulunduğuna işaret eden Geywitz, "Bunun kötü bir birleşim olmadığını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Öne çıkan aday Scholz

Scholz, genel başkanlık yarışında partide öne çıkan aday olarak görülüyor.

SPD'de genel başkanlık için adaylığı açıklama süreci 1 Eylül'e kadar devam edecek. Adaylar, eylül ve ekimde eyaletlerde düzenlenecek toplam 23 toplantıda kendilerini tanıtacak ardından genel başkanlık görevine kimin veya kimlerin getirileceği, partinin tüm üyelerinin katılacağı seçimle belirlenecek.

Aralıkta yapılacak parti kurultayında ise yeni yönetimin onaylanması öngörülüyor.

Andrea Nahles, mayıs sonunda yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde, SPD'nin 2014'e göre yüzde 11,4 oranda oy kaybetmesinin ardından haziranın başında görevinden istifa etmişti.

SPD, hazirandan bu yana genel başkan yardımcıları Malu Dreyer, Manuela Schwesig ve Thorsten Schaefer-Gümbel tarafından üçlü ekip şeklinde yönetiliyor.

Kaynak: AA