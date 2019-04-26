Almanya'da Öğrenciler 'Çevre' İçin Yürüdü

- Almanya'da öğrenciler, paskalya tatilinde olmalarına rağmen 'Gelecek için Cuma Yürüyüşleri' adını verdikleri çevre kirliliği ve iklim değişikliği protestolarını sürdürdü.

Başlıca Dortmund, Hagen, Köln, Essen, Bonn, Krefeld, Münster, Kleve ve Castrop-Rauxel gibi şehirlerdeki etkinliklerden izleyicilerine görüntüler aktaran haber kanallarından N-TV'de, "Öğrenciler tatile rağmen çevre eylemleri için sokaklardaydı" başlığı kullanıldı.

İsveçli 16 yaşındaki Greta Thunberg'in başlattığı ve yaklaşık 3 aydır devam eden 'Gelecek için Cuma Yürüyüşleri', Almanya'da her geçen gün daha da büyüyor. - Ceylan

Kaynak: DHA