Almanya'da genel seçim için 26 Eylül 2021 tarihi önerildi
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Almanya'da genel seçim için 26 Eylül 2021 tarihi önerildi

25.11.2020 16:30 | Son Güncelleme: 25.11.2020 16:36
Almanya'da genel seçim için 26 Eylül 2021 tarihi önerildi

Almanya'da hükümet, genel seçim tarihi olarak 26 Eylül 2021'i önerdi.

Almanya'da hükümet, genel seçim tarihi olarak 26 Eylül 2021'i önerdi.

Almanya Hükümet Sözcüsü Martina Fietz bugün yaptığı açıklamada, hükümetin bir sonraki seçim tarihini belirlediğini söyledi. Fietz gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümetin "Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'e 20. Federal Meclis seçimleri için 26 Eylül 2021 Pazar tarihini önerdiğini açıkladı.

Tarihin kesinleşmesi için Cumhurbaşkanı Steinmeier'ın resmi onayı bekleniyor.

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(İHA)

Almanya'da genel seçim için 26 Eylül 2021 tarihi önerildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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