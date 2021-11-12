Alman yıldızı öldürmeye teşebbüs gibi faul! Eleme maçında facianın eşiğinden dönüldü
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
2022 Dünya Kupası Elemeleri J Grubu'nda Almanya, sahasında Lihtenştayn'ı konuk etti. Karşılaşmanın 8. dakikasında Alman futbolcu Goretzka'ya yapılan insanlık dışı faul ise mücadeleye damga vurdu. Konuk ekipte Hofer, hava topunda ayağıyla Goretzka'nın boğazına bastı acı içinde yere düşen futbolcu uzun süre kendine gelemedi. Yapılan müdahaleler sonucunda Alman futbolcu oyuna devam ederken, Hofer kırmızı kartla cezalandırıldı.
Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen Almanya ile 1 puanla grup sonuncusu olarak dev turnuvaya katılma ihtimali kalmayan Lihtenştayn, formalite maçında karşı karşıya geldi. Mücadelenin henüz ilk dakikalarında yaşanan faul ise gündeme oturdu.
HOFER KIRMIZI KARTLA OYUN DIŞINDA KALDI
Karşılaşmanın 8. dakikasında Alman futbolcu Goretzka, konuk ekipte Hofer'in hava topu mücadelesinde boğazına basmasıyla yerde kaldı. Acılar içinde kıvranan futbolcuya müdahale etmek için hemen sağlık ekipleri yeşil sahaya girdi. Alman futbolcu yapılan müdahalenin ardından oyuna devam ederken, Hofer ise kırmızı kartla ihraç edildi.
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